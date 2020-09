Le saviez-vous ? Au côté du site Internet, Actu-Environnement, c'est aussi un Mensuel "papier". Ce que vous ne saviez en revanche certainement pas encore, c'est que la revue est imprimée de manière exemplaire. Aperçu.

Actu-Environnement, vous connaissez bien sûr. Vous êtes sur le site Internet. Mais saviez-vous que notre titre de presse existe aussi sur support papier ? Et en plus, ce Mensuel est imprimé chez un imprimeur écoresponsable, chez qui l'exigence environnementale et la démarche RSE sont avérées.

Concrètement, il ne s'agit pas juste de recourir à du papier certifié ! Récupération de la chaleur fatale, récupération d'eau de pluie, recyclage d'eau de process, encres végétales, développement de la biodiversité sur site, et, bien sûr, recyclage des déchets papier sont autant de raisons pour lesquelles le mensuel Actu-Environnement est imprimé chez Calligraphy près de Rennes en Bretagne (35). A découvrir en vidéo.