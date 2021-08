Inaction climatique : le Conseil d'État condamne le Gouvernement à payer une amende de 10 millions d'euros

Le Conseil d'État a jugé que le Gouvernement n'était pas parvenu à se mettre en conformité concernant la qualité de l'air dans le délai fixé en juillet 2020. Par conséquent, il l'oblige à verser une amende pour le premier semestre 2021 de retard.

Après l'affaire de Grande-Synthe ou l'Affaire du Siècle, le Gouvernement vient de subir une nouvelle condamnation administrative pour « inaction climatique ». Ce 4 août, le Conseil d'État a rendu public sa décision au regard de sa saisine de 2017 par les associations des Amis de la Terre sur la question de la qualité de l'air. Il condamne l'État à payer une amende fixe de 10 millions d'euros. « Il s'agit de la plus grosse amende jamais ordonnée par le juge administratif, se réjouissent les Amis de la Terre dans un communiqué. C'est un symbole fort contre l'inaction étatique. »

Pollution de l'air encore trop élevée

A l'origine, les Amis de la Terre avaient pointé du doigt la non-conformité de la France vis-à-vis des valeurs limites de concentration de particules fines (PM10) et de dioxyde d'azote (NO 2 ), fixées par une directive européenne, dans treize zones. En juillet 2020, les concentrations mesurées dépassant effectivement les seuils européens dans huit de ces zones, le Conseil d'État avait infligé au Gouvernement une sanction : ce dernier avait six mois pour se mettre en conformité sous peine de verser une astreinte de 10 millions d'euros par semestre de retard.

Il s'agit d'une nouvelle jurisprudence historique. Le Conseil d'État donne encore raison à la société civile. Louis Coffard, avocat de la fédération des associations des Amis de la Terre.

Le Conseil d'État soulève cependant que les données provisoires pour l'année 2020 indiquent « que les dépassements persistent pour Paris et Lyon et que les taux ne sont que légèrement inférieurs aux seuils limites pour [Toulouse, Marseille-Aix et Grenoble], alors même que plusieurs sources de pollution, notamment la circulation routière, ont été très fortement diminuées avec les mesures prises pour faire face à la crise sanitaire. » Autrement dit, pour les plaintifs, « l'État n'a pas su prouver [cette baisse de la pollution de l'air dans certaines zones concernées] était le fruit de politiques publiques de lutte contre la pollution de l'air et non le résultat des limitations d'activités et de déplacements liés à la crise sanitaire et au(x) confinement(s). »

Par ailleurs, le rapporteur public considère les mesures mises en avant par l'État pour renverser la tendance « dans le délai le plus court possible » (instauration de nouvelles zones à faible émission (ZFE), interdiction progressive des chaudières à gaz ou à fioul, entre autres) insuffisantes et incertaines. « Aucun nouveau plan de protection de l'air n'a été adopté pour les zones concernées, alors que ces plans constituent aujourd'hui un outil connu et adapté pour préciser les actions à mener et évaluer dans quel calendrier elles permettront de repasser sous les valeurs limites », souligne en outre le Conseil d'État dans un communiqué.

Le Conseil d'État « maintient la pression sur le Gouvernement »

En conséquence, le Gouvernement est désormais soumis à verser 10 millions d'euros, au titre de son premier semestre de retard sur l'astreinte (du 11 janvier au 11 juillet 2021), aux parties suivantes :

- 100 000 euros aux Amis de la Terre, qui a initialement saisi le Conseil d'État ;

- 3,3 millions à l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) ;

- 2,5 millions au Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) ;

- 2 millions à l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments) ;

- 1 millions à l'Ineris (Institut national de l'environnement industriel et des risques) ;

- 1 millions aux associations de surveillance de la qualité de l'air, Atmo France (350 000 euros à AirParif et Atmo Auvergne Rhône-Alpes chacune et 200 000 à Atmo Occitanie et AtmoSud chacune).

La sanction ne s'arrête néanmoins pas là. En plus de cette amende, le Conseil d'État prévient qu'il « évaluera les actions du Gouvernement pour le second semestre de l'année 2021 au début de l'année 2022 et décidera si l'État devra verser une nouvelle astreinte de 10 millions d'euros, majorée ou minorée. »

Les Amis de la Terre félicitent ce partage de l'amende avec des administrations non-étatiques et le maintien de l'astreinte sur la durée. « La juridiction administrative suprême invente une solution originale pour maintenir la pression sur le Gouvernement tout en préservant les deniers publics, a déclaré Louis Coffard, avocat de la fédération des associations des Amis de la Terre. Il s'agit d'une nouvelle jurisprudence historique. Le Conseil d'État donne encore raison à la société civile. »