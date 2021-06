Une synthèse des connaissances sur les outils de mesure de la biodiversité

C'est une expertise fort utile pour les organisations qui souhaitent estimer leurs impacts sur la biodiversité. La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) publie, en collaboration avec l'Office français de la biodiversité (OFB), un rapport qui établit une synthèse des connaissances sur les indicateurs et outils de mesure développés en la matière depuis les années 1990.

La FRB établit trois constats. En premier lieu, qu'il ne peut exister un indicateur unique tel que l'équivalent carbone en matière de changement climatique, en raison de la complexité du fonctionnement du vivant et des multiples enjeux sociaux associés. Les auteurs relèvent ensuite l'existence de sept outils de mesure déjà utilisés à travers le monde et dont ils font une évaluation : Product Biodiversity Footprint (PBF), Product Biodiversity Footprint for Financial Institution (BFFI), Global Biodiversity Score (GBS), Biodiversity Impact Metric (BIM), Species Threat Abatement and Recovery (Star) Metric, Biodiversity Indicator for Extractive Companies (BIEC), Biodiversity Indicator and Reporting System (BIRS). Enfin, la FRB constate que des outils sectoriels sont également essentiels, en complément d'outils de mesure intégratifs.

Les auteurs du rapport relèvent que les outils évalués sont essentiellement destinés aux entreprises et pas ou peu aux collectivités, et qu'il n'existait pas, au moment de leur recensement, d'outils suffisamment aboutis destinés aux secteurs de l'agro-alimentaire, de la chimie et de l'énergie.

Alors que la question des indicateurs est au cœur du programme de la 15e conférence des parties (COP 15) à la convention sur la diversité biologique et de l'agenda post-2020 pour la biodiversité, la FRB émet une série de recommandations pour améliorer les indicateurs existants. « Les approches intégratives présentées précédemment peuvent s'avérer des pistes utiles à suivre, sans toutefois être suffisantes : des efforts en termes de compréhension, de connaissance, de méthodologie et d'accompagnement doivent être réalisés », soulignent les experts.