Industrie : 18 entreprises sélectionnées pour accélérer leur décarbonation

L'Ademe et Bpifrance ont sélectionné dix-huit entreprises pour participer à la deuxième promotion de l'accélérateur de décarbonation. Ce programme, de vingt-quatre mois, vise à accompagner des PME et ETI de l'industrie dans la définition de leur stratégie de décarbonation, l'identification des leviers d'action et les premières étapes de sa mise en œuvre. L'accompagnement est à la fois individuel et collectif.

En 2021, quinze entreprises avaient été sélectionnées pour participer à la première promotion.