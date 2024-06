Depuis 2019, l'activité législative de l'Union européenne a été largement orientée vers la protection de l'environnement et du climat. Des budgets ont été associés à cette évolution.

Pandémie, guerre en Ukraine… En dépit des crises qui ont traversé la dernière mandature du Parlement européen, entre 2019 et 2024, quelque 400 textes législatifs ont malgré tout été adoptés au sein de l'Union, soit autant que lors de la précédente période (401). Sur cette liste, 76 concernaient le Pacte vert (Green Deal) lancé en décembre 2019, avec l'objectif de faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre d'ici à 2050 via différentes pistes : une ambition climatique renforcée, une énergie propre, fiable et abordable, des transports durables, la protection de la biodiversité, la réduction des pollutions, l'économie circulaire, un secteur du bâtiment plus sobre, un système alimentaire sain et écologique.

Ce panel comporte donc des textes extrêmement variés : des règlements relatifs à la rénovation des bâtiments comme aux finances durables, d'autres destinés à enrayer la déforestation, à faire avancer le réseau de transport transeuropéen ou à modifier la politique agricole commune, des mesures de protection de la biodiversité comme des programmes financiers consacrés au démantèlement des centrales nucléaires… Certains affichent une vocation programmatique, comme le Pacte européen pour le climat, les stratégies sur l'hydrogène, le méthane ou les batteries. D'autres posent de nouvelles bases pour les échanges internationaux comme le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières.

Ce qui reste dans les tuyaux

Ils devront être complétés de 24 autres textes « proches de l'adoption ». Pour ces derniers, les négociations « en trilogue » se sont achevées. Ils devraient donc bientôt être formellement adoptés par le Conseil de l'Union européenne et par le nouveau Parlement. C'est notamment le cas des textes sur la qualité de l'air ambiant, sur l'écoconception des produits durables ou sur la restauration de la nature, mais aussi de la révision de la directive sur les emballages ou de la proposition d'un cadre de certification pour les absorptions de carbone.

L'avenir s'annonce plus incertain pour les 27 propositions déjà déposées, mais qui doivent encore être examinées par un Parlement aux aspirations différentes : la stratégie de la ferme à la table et celle sur les textiles durables, par exemple, la révision de la directive sur le transport combiné, le texte sur les polluants des eaux, les microplastiques, le bien-être animal… Il est encore plus menacé pour les 31 propositions annoncées sans avoir encore fait l'objet de propositions par la Commission : les plans stratégiques pour la biodiversité et pour les sols à l'horizon 2030, les nouveaux plans pour l'économie circulaire ou pour le zéro pollution, par exemple.

Ceux qui n'ont pas sauté l'obstacle

Pour cinq textes, les neuf derniers mois n'ont pas permis d'avancer. C'est notamment le cas pour la restriction de l'usage des OGM, la taxation de l'énergie ou les normes de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture. Enfin, pour cinq autres, le parcours s'est achevé par un retrait de la part de la Commission : la proposition de directive sur le transport combiné de marchandises ou le règlement sur l'utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, notamment.

Afin de soutenir ces ambitions, la Commission s'est engagée à consacrer au Pacte vert un tiers du budget septennal de l'Union et du plan de relance NextGenerationEU, qui totalisent, à eux deux, environ 2 000 milliards d'euros : soit respectivement 1 200 et 800 milliards d'euros. Pour ce qui concerne le plan de relance, une partie des fonds peut toutefois être accordée sous forme de prêts. Le soutien déjà accordé à la nature et au climat est estimé à 503 milliards d'euros. Mais 400 autres milliards d'aides d'État ont aussi été acceptés par l'UE. D'autres fonds participent à la protection de l'environnement et du climat. Le Fonds pour une transition juste (FTJ), doté d'une allocation totale de 19,7 milliards, permet par exemple d'orienter les investissements vers certaines régions susceptibles de diversifier leurs activités économiques vers des industries plus propres. Les agriculteurs de 22 États membres ont par ailleurs reçu 330 millions pour faire face aux impacts des événements climatiques et à la hausse des coûts des intrants, et le Fonds de solidarité de l'UE (FSUE) a versé 2,1 milliards à 13 États victimes de catastrophes climatiques.

Infographie : Marie Scharff.

Texte : Nadia Gorbatko.