Pour l'éolien terrestre, l'année 2022 surpasse les bilans des trois années précédentes. Un retour en force qui s'accompagne de résultats positifs, quoique légèrement moins spectaculaires qu'en 2021, pour le photovoltaïque et le biométhane.

En 2022, la filière solaire photovoltaïque a poursuivi sa course spectaculaire. Avec près de 2,4 gigawatts (GW) raccordés en un an et malgré une révision légèrement à la baisse de l'ensemble des résultats trimestriels précédents, cela reste néanmoins en-deçà des 2,8 GW installés en 2021. Pour autant, le nombre de projets en cours d'instruction bat, quant à lui, un record et témoigne de l'attraction de la filière : plus de 62 000 installations, représentant 16,9 GW, sont actuellement en file d'attente.

La situation demeure peu ou prou la même pour le secteur du biométhane. Après un bond de 56 % d'une année sur l'autre en 2021, la capacité de production française du gaz renouvelable a augmenté de « seulement » 38 % en 2022. Elle dépasse désormais de 3 GW, l'objectif fixé pour 2024 par la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). Le résultat, notamment, d'avoir permis l'aboutissement d'environ une soixantaine de projets en réserve grâce à la mise en œuvre de certificats de production de biogaz (CPB) et à l'ouverture d'appels d'offres. L'électricité produite à partir de biogaz continue, quant à elle, inlassablement sa stagnation : seuls 6 mégawatts (MW) de plus ont été raccordés en un an.

Enfin, l'éolien, de son côté, a véritablement repris des couleurs l'année passée. Avec près de 1,5 GW raccordé à terre en 2022 (sans compter les 480 MW mis en service au large de Saint-Nazaire l'été dernier), le secteur retrouve sa santé des années 2016 à 2018. Il est néanmoins à noter que l'instruction des projets offshore semble avoir particulièrement progressé : huit des neufs dossiers en attente comportent aujourd'hui une convention de raccordement signée, une augmentation de 74 % par rapport à 2021.