Bruxelles enregistre une initiative citoyenne pour que les États membres tiennent compte de l'environnement

Le 27 octobre, la Commission européenne a décidé d'enregistrer l'initiative citoyenne européenne (ICE) intitulée « Call to action - environmental protection in all policies ».

Les organisateurs demandent à la Commission de présenter une proposition d'acte juridique en vue de garantir que les États membres de l'UE « tiennent compte de considérations liées à l'environnement lorsqu'ils adoptent des mesures au niveau national ».

La Commission considère que cette ICE est juridiquement recevable. Pour être étudiée par l'exécutif européen, elle doit rassembler un million de signatures de soutien provenant d'au moins sept États membres, au cours des douze prochains mois. La Commission pourra alors présenter une proposition de texte ou rejeter l'initiative en motivant sa décision.

« Nous sommes confrontés à des défis environnementaux croissants, le changement climatique ne représentant que la partie immergée de l'iceberg. De nombreux autres problèmes environnementaux, notamment la perte de forêts et de la biodiversité, l'accumulation de déchets, l'empoisonnement des sols et la mise en danger de notre plus grand atout – l'eau potable – sont également de plus en plus répandus. Nous vivons une crise environnementale qui, en particulier chez les jeunes, a donné un sentiment d'impuissance, tout en suscitant en même temps un intérêt accru pour l'élaboration des politiques futures. En premier lieu, nous devons protéger nos forêts en tant que poumons de l'Europe », déclarent les organisateurs de l'ICE.