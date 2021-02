Lancement d'une initiative européenne sur le solaire

L'institut européen d'innovation et de technologie EIT InnoEnergy et l'association SolarPower Europe lancent l'European solar initiative dans l'objectif de redéployer la chaîne de valeur de la filière photovoltaïque en Europe, « depuis les matières premières jusqu'au recyclage ». Aujourd'hui, l'offre provient essentiellement du marché asiatique. L'initiative vise donc à relancer une industrie européenne en mobilisant les acteurs et les financements.

« Il s'agit de couvrir les 20 GW supplémentaires par an de la demande en énergie solaire prévus pour la prochaine décennie sur notre continent. À la clé : 40 milliards d'euros de PIB annuel, ainsi que la création de 400 000 emplois directs et indirects à travers toute la chaîne de valeur du photovoltaïque », ambitionnent les partenaires.

Des initiatives similaires ont été lancées en Europe pour accélérer le déploiement de l'hydrogène et des batteries.