L'injection d'eaux industrielles responsable des séismes réguliers dans le bassin de Lacq

Le sol tremble régulièrement dans le bassin de Lacq, près de Pau (Pyrénées-Atlantiques). Chaque année, depuis 1969, des centaines de séismes sont dénombrés très localement. Et ce, de manière dissociée de la sismicité naturelle des Pyrénées. La cause exacte de ce « cluster » de séismes était encore débattue. Une étude (1) menée par des chercheurs de l'université Toulouse III Paul Sabatier publiée le jeudi 23 mai 2024 dans la revue Geophysical Journal International vient de clore le débat. La conclusion est « sans appel » : les injections d'eau industrielles jouent un « rôle prépondérant » dans la sismicité de la région.

L'origine anthropique de ces séismes est bien connue, et avait été attribuée aux activités passées d'extraction de gaz. Mais l'extraction s'est arrêtée, et les tremblements de terre ont continué. En compilant l'analyse des séismes récents, basée sur un réseau de capteurs déployés depuis trois ans, mais aussi de ceux survenus au cours des 50 dernières années, les chercheurs ont noté que « la majorité des séismes sont très proches des limites du réservoir et l'énergie sismique libérée est directement liée aux variations du volume injecté dans le réservoir ».

L'étude apporte donc un éclairage sur les interactions entre les activités d'injections et la sismicité de la région. Mais elle souligne aussi « l'importance d'une surveillance continue et le besoin d'études plus approfondies sur la prédiction de l'aléa et du risque sismique ». En particulier, pour la gestion des injections d'eaux usées mais aussi pour la géothermie profonde et les projets de séquestration de gaz carbonique, afin d'évaluer au mieux les risques associés à ces projets.