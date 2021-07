Innovation dans l'automobile et aéronautique : 101 nouveaux lauréats

46 nouveaux projets automobiles et 55 aéronautiques ont été retenus dans le cadre des fonds de soutien à la modernisation des filières automobile et aéronautique. Ceci porte au total, le nombre de lauréats à 689 (pour 1 830 candidats). « La mise en œuvre du dispositif est un challenge important, la cadence d'instruction – réalisée par BPI France - est soutenue : cela revient à un projet par jour », a pointé le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie.

Dans le contexte de la crise sanitaire, le Gouvernement a effet lancé en mai et juin dernier deux fonds dédiés pour apporter un soutien et permettre aux deux filières de se diversifier mais également gagner en compétitivité. Les quatre priorités fixées : relocaliser des productions dans les territoires, moderniser les lignes de production, soutenir l'innovation et décarboner.

Pour ce qui concerne la décarbonation, cet objectif a été visé par 12 des lauréats de l'automobile et 15 de l'aéronautique. « Deux lauréats peuvent être mis en avant, a estimé le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher. Le groupe SAB, une fonderie tournée essentiellement vers le secteur automobile qui a utilisé l'appel à projets pour moderniser son outil de production, réduire son impact environnemental en maîtrisant sa consommation énergétique et en recyclant les rebuts de la fonderie. Elle compte également se tourner vers de nouveaux marchés : véhicules électriques et hydrogène, la défense et le médical ».

La seconde entreprise mise en lumière est Aura Aero qui conçoit, fabrique et opère des avions de haute voltige. Elle souhaite développer un avion électrique pour transporter des passagers et du fret à l'échelle régionale. L'appel à projets va permettre de développer une plateforme de stimulation digitale pour faciliter la conception de cette nouvelle gamme d'avion mais également une plateforme d'essai de ces derniers.

Reste à connaître les prochains résultats des dossiers déposés fin juin et encore en cours d'instruction. Le dispositif sera également reconduit avec une dernière relève des projets prévue le 7 septembre 2021.