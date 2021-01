Le Gouvernement cherche 20 start-up à haut potentiel sur les technologies vertes

L'appel à candidatures « French tech for the planet », ouvert jusqu'au 31 janvier, vise à recruter vingt start-up françaises à haut potentiel dans le domaine de la transition écologique. Lutte contre la pollution de l'air, réduction du recours au plastique, décarbonation de l'industrie, hydrogène décarboné, verdissement du numérique… font partie des domaines recherchés. « Ces pépites de la transition écologique seront sélectionnées sur leur potentiel de transformation et de croissance élevée », indique le ministère de la Transition écologique.

Les lauréats, sélectionnés mi-mars, bénéficieront pendant un an d'un programme d'accompagnement sur le financement, le développement à l'international, le recrutement de talent, la réglementation et la protection, l'achat public...