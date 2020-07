150 M€ pour la recherche automobile

Dans le cadre du plan de relance de l'automobile, le Gouvernement a débloqué une enveloppe de 150 millions d'euros dès 2020 pour soutenir la R&D de la filière.

Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, et Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État chargé des Transports, ont présidé, le 2 juillet 2020, le premier comité d'orientation pour la recherche automobile et mobilité (CORAM). Celui-ci a sélectionné 27 projets qui seront financés par l'État, en contrepartie d'engagements et d'investissements des industriels.

Les projets les plus avancés démarreront d'ici début septembre, après une phase d'instruction approfondie des projets sélectionnés par l'Ademe et Bpifrance.

Le comité d'orientation a validé la feuille de route technologique de la filière automobile, définissant les axes stratégiques d'investissement. Elle concerne, à court terme, le développement des composants stratégiques pour la fabrication des véhicules électriques et hybrides rechargeables (les cellules, modules et packs des batteries, les moteurs et les transmissions électriques, ainsi que l'électronique de puissance associée), et, à plus moyen terme, les systèmes à hydrogène pour la mobilité ainsi que le véhicule autonome et connecté. Cette feuille de route donne un cap clair pour la R&D de la filière automobile française : devenir, dans les dix prochaines années, une des premières industries productrices de véhicules propres au monde.

Note Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, aujourd'hui Agence de la transition écologique