Trois innovations du domaine de l'eau recompensées lors du CGLE 2023

Le 26 janvier à Rennes, à l'occasion de l'édition 2023 du Carrefour des gestions locales de l'eau, l'Union des industries et entreprises de l'eau et de l'environnement (UIE), France Water Team et idealCo ont remis leurs prix annuels Challenge Innovation. Les entreprises Red Berry, Water Leak et NXO Engineering ont respectivement remporté les trophées des catégories « Entreprises », « Collectivités » et « Économie circulaire ».

Red One, par Red Berry



Depuis l'été 2022, la start-up strasbourgeoise Red Berry commercialise un analyseur microbiologique automatique à deux applications. D'une part, cette machine, baptisée Red One, quantifie la flore microbienne totale d'un échantillon d'eau (de 100 microlitres à 100 millilitres). Grâce à un filtre imbibé d'un marqueur fluorescent, elle réalise un comptage, image par image, de toutes les bactéries ou levures marquées passant à travers. La quantification est effectuée en une dizaine de minutes, quand il en faut généralement cinq à six jours avant d'aboutir à une culture microbienne visible à l'œil nu. D'autre part, Red One offre la possibilité d'identifier la présence d'Escherichia coli, afin notamment d'évaluer la qualité d'une eau de baignade. La capsule utilisée contient cette fois un nutriment métabolisé spécifiquement par E. coli, permettant une incubation sélective. La présence de l'entérobactérie est ainsi constatée, même en faible quantité, en environ six heures, au lieu de vingt-quatre à quarante-huit heures traditionnellement en laboratoire.

Rheticus Leak, par Water Leak



Le retrait-gonflement de l'argile et les affaissements de terrain dus aux épisodes de crue n'affectent pas uniquement la surface. Parfois brutalement ou lancinant sur plusieurs années, ces phénomènes peuvent conduire à endommager sévèrement les infrastructures du réseau d'eau installées à quelques mètres sous le terrain ou l'immeuble déplacé ou affaissé. La société Water Leak se propose de repérer exactement où se situent de telles zones d'intérêt avec sa plateforme Rheticus Leak. Celle-ci identifie les mètres de tronçons potentiellement victimes de ces mouvements de terrain à l'aide des images prises par le satellite Sentinel du programme européen Copernicus. Il est capable non seulement de faire le tri après une inondation, mais aussi de donner une indication de l'impact de la saisonnalité, utile à la maintenance prédictive.

NXStep, par NXO Engineering