L'Inrae commence une nouvelle étude des impacts climatiques sur l'eau en France

L'Inrae et l'Office international de l'eau (OiEau) lancent aujourd'hui officiellement leur nouvelle étude des impacts climatiques sur les ressources françaises en eau. Nommée « Explore2 » et financée par le ministère de la transition écologique et l'Office français de la biodiversité (OFB), elle fait suite à une précédente étude, « Explore 2070 », initiée par le ministère entre 2010 et 2012. Le projet « Explore2 » a ainsi pour but de mettre à jour les données précédemment produites et les dernières publications du GIEC mais aussi d'accompagner les futures stratégies de gestion de l'eau, d'ici 2024. « La rareté de cette ressource naturelle pourrait entraîner des conflits qu'il faut anticiper », prévient l'Inrae dans un communiqué.



L'étude lancée aujourd'hui s'oriente autour de trois volets. Le premier, purement scientifique, doit produire des données (à la fois des indicateurs hydrologiques et des séries temporelles) sur la base des derniers scénarios d'émission de gaz à effet de serre et d'un ensemble de modèles climatiques et hydrologiques. Son objectif est d'estimer au mieux les incertitudes entourant l'impact climatique sur la ressource en eau jusqu'en 2100 en France. Pour rappel, en 2012, l'étude Explore 2070 avait annoncé une diminution de 10 % à 40 % des débits moyens annuels d'ici 2070. L'Inrae est aujourd'hui assistée dans cette tâche par Météo-France, BRGM, ENS-PSL, Sorbonne Université, IRD, CNRS et EDF.



L'OiEau assure quant à lui un deuxième volet, visant à concerter comités de bassin, agences de l'eau, collectivités et bureaux d'étude. Fort des premières données produites par l'Inrae, il devra les aider à initier leurs démarches prospectives et la mise en place de mesures d'adaptation adéquates. Cet accompagnement est prévu en parallèle d'un dernier volet de sensibilisation en lien avec le projet LIFE Eau&Climat, qui réalise le diagnostic des vulnérabilités en eau du territoire.



À terme, les futures projections hydro-climatiques présentées par Explore2 devraient avoir une influence directe sur la révision des Plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) de 2023, des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en 2025, l'élaboration des 100 « projets de territoire pour la gestion de l'eau » à horizon 2027, sans compter sur l'élaboration des programmes d'actions de prévention contre les inondations. Les premières données seront disponibles en 2022 sur un portail web prévu à cet effet.