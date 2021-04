L'Inrae et Planet A s'associent pour développer un indicateur d'évolution du carbone des sols agricoles

Ce vendredi 9 avril, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) et les participants à l'initiative internationale Planet A dédiée à l'agriculture annoncent s'associer pour développer un premier indicateur mondial d'évolution du stock de carbone dans les sols agricoles. Cet indicateur, appelé Soccrop, s'appuie sur les recherches de l'Inrae. Les premiers résultats à l'échelle française seront dévoilés courant 2021, avant une mise à disposition d'une première version de l'outil qui devrait intervenir au début de l'année 2022. Ce partenariat « s'inscrit dans la continuité des travaux de l'initiative "4 pour 1 000" », précisent les deux acteurs.

Concrètement, les travaux se basent sur la mise en évidence d'un lien direct entre la durée annuelle de couverture végétale des sols cultivés et l'accumulation de carbone pour les grandes cultures en Europe. L'indicateur devrait permettre d'évaluer, à la parcelle et sur l'ensemble du globe, la quantité de CO 2 que peuvent absorber ou émettre les parcelles agricoles en fonction des systèmes de production. Quant au suivi de la couverture des sols, il se basera sur les données satellitaires « Sentinel » de l'Agence spatiale européenne.

« Ce projet apportera une avancée dans la compréhension des dynamiques internationales à l'œuvre dans la gestion des sols cultivés et de leurs stocks de carbone », explique l'Inrae, ajoutant qu'« il préfigure les travaux qui devraient être conduits à partir de 2022 par le consortium international sur le carbone du sol ».