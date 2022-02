Installation du comité de pilotage du plan « Grands fonds marins »

La déclinaison de la stratégie française en matière d'exploration des grands fonds marins se poursuit. Depuis les annonces du plan France 2030, la dynamique nationale a été relancée et mise en avant lors du One Ocean Summit début février. Une nouvelle étape est franchie avec la mise en place du comité de pilotage du plan « Grand fonds marins » doté de 300 millions d'euros.

Installé ce mercredi 23 février, ce comité regroupe des représentants des ministères des affaires étrangères et de l'Europe, de la mer, de la recherche, de l'industrie, des armées, de la transition écologique et des outre-mers et des opérateurs spécialisés dans le milieu marin que sont l'Ifremer et le Service hydrographique et océanographique de la Marine (Shom). Son objectif est de piloter le lancement de grandes missions d'exploration des fonds marins, « indispensables pour les connaître et les protéger mais également pour repousser les limites technologiques de cette exploration », selon le Gouvernement.

A noter également que la ministre des armées Florence Parly a présenté le 14 février dernier, la stratégie ministérielle de maîtrise des fonds marins afin d'assurer la souveraineté de la France sur ses territoires immenses et invisibles.