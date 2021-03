Le ministre des Transports installe le Conseil d'orientation des infrastructures

Le 11 mars, Jean-Baptiste Djebbari, ministre chargé des transports, a installé le Conseil d'orientation des infrastructures (COI). Initiée à l'automne 2017, cette instance est « désormais pérenne », a annoncé le ministère de la Transition écologique. Le président du COI est David Valence, vice-président de la Région Grand Est et maire de Saint-Dié-des-Vosges. Bruno Cavagné, président de la Fédération nationale des travaux publics, est nommé vice-président du COI. « La diversité des membres du COI doit permettre de faire des propositions pragmatiques au Gouvernement, au bénéfice de l'intérêt public ».

L'instance réunit des élus et des experts au service de la planification nationale des projets de transport. Elle apporte son expertise sur la mobilité et les transports ainsi que sur la programmation nationale des investissements dans ces domaines. Dès 2021, le COI sera sollicité par le Gouvernement pour rendre deux avis : le premier sur le projet de stratégie nationale de développement du fret ferroviaire. Et le second sur la phase 2 de la branche Est de la ligne à grande vitesse (LGV) Rhin-Rhône.