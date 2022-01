Installations classées : l'Ineris actualise son guide sur la surveillance environnementale

Une méthodologie pour définir les polluants à suivre, la métrologie à mettre en œuvre, le choix des emplacements et la période des mesures, mais aussi l'interprétation des résultats obtenus. Tel est l'objet du guide de surveillance dans l'air autour des installations classées (ICPE) dont l'Institut national de l'environnement et des risques (Ineris) a dévoilé la nouvelle version, ce jeudi 13 janvier.

« L'objectif d'une surveillance environnementale est de disposer de résultats de mesure qui vont permettre, à travers des campagnes de mesures ponctuelles et hors situations accidentelles, de déterminer si les retombées locales des émissions atmosphériques d'un site risquent de dégrader l'environnement et, auquel cas, évaluer le potentiel impact sur l'exposition des populations », explique l'établissement public.

Ce guide est une mise à jour de la version initiale, qui datait de 2016. « Il capitalise le retour d'expérience de la première version au profit de ceux qui le mettent en œuvre, industriels et bureaux d'études, mais aussi des inspecteurs chargés des contrôles », explique Virginie Migné, ingénieur d'études et recherche en surveillance de la qualité de l'air à l'Ineris. Dans cet esprit, des études de cas portant sur des situations couramment rencontrées (ex : émissions canalisées de composés exclusivement gazeux (COV, BTEX, NO 2 , SO 2 , NO, etc.)) ont été ajoutées en annexe. De plus, le guide devrait être complété à l'avenir par une foire aux questions alimentée au fil de l'eau.

Cette publication faite suite à celle de la mise à jour du guide sur l'évaluation de l'état des milieux et des risques sanitaires en octobre 2021. Ce guide, dont la première version date de 2013, a pour objectif « de présenter et de restituer les méthodologies existantes d'interprétation de l'état des milieux (IEM) et d'évaluation des risques sanitaires (ERS), dans une démarche intégrée adaptée au contexte règlementaire de l'étude de l'impact des installations classées ». Les deux guides sont complémentaires et relèvent de la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des ICPE soumises à autorisation formalisée par la circulaire du 9 août 2013, explique Vincent Grammont, chargé de mission rejets et exposition à l'Ineris.