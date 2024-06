Restriction d'eau en période de sécheresse : le cadre pour les ICPE est ajusté

Le cadre national pour la gestion des restrictions d'eau en période de sécheresse dans les installations classées (ICPE) va être compléter : un projet d'arrêté en consultation (1) jusqu'au 21 juin vient modifier celui publié le 30 juin 2023. « À la suite du retour d'expérience et des observations remontées par différentes parties prenantes, la direction générale de la Prévention des risques souhaite modifier cet arrêté sur quelques points, afin de simplifier et d'améliorer son application », indique le ministère de la Transition écologique.

Le projet de texte précise que le volume de référence, sur lequel les réductions d'eau vont être appliquées, se calcule en période normale d'activité et hors période de sécheresse. À ce volume, il prévoit que soit désormais déduite une valeur forfaitaire de 5 %, qui correspond aux usages nécessaires à la sécurité des installations et à la protection de l'environnement. L'exploitant pourra par ailleurs demander une déduction supérieure en la justifiant. Dans ce cas seulement, le volume d'eau moyen journalier, détaillé par type d'usages, devra être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Les restrictions de consommations devront être réalisées sur chacun des prélèvements concernés par un niveau de gravité. La transmission à l'inspection des installations classées des volumes d'eau journaliers prélevés et consommés la semaine précédente et des prévisions pour celle en cours, devront se faire sur le site de télédéclaration du ministère, conformément à l' arrêté du 28 avril 2014 .

Par ailleurs, le projet de texte ajoute à la liste des installations bénéficiant d'une dérogation celles qui utilisent les produits issus de la pêche ou de l'aquaculture pour la transformation ou le conditionnement en produits et ingrédients destinés à l'alimentation humaine et animale, périssables à l'état frais, qui ne sont pas à l'état congelé, et dont la transformation ne peut être différée (auparavant uniquement d'origine agricole).