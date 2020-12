Rénovation des bâtiments des collectivités : comment utiliser les 950 millions d'euros

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021, une enveloppe de 950 millions d'euros sera consacrée à la rénovation énergétique de bâtiments des collectivités locales (bloc communal et département). Dans une instruction envoyée aux préfets de région, l'État détaille les modalités d'utilisation de ce budget.

Ainsi, l'enveloppe comprend deux composantes : une première, d'un montant de 650 millions d'euros, est fléchée sur la rénovation thermique des bâtiments publics des communes et établissements publics de coopération intercommunale, de métropole, des DOM et des COM ; une seconde, d'un montant de 300 millions d'euros, est fléchée sur la rénovation thermique des bâtiments des conseils départementaux.

Une enveloppe supplémentaire de 50 millions d'euros ciblera la rénovation thermique des équipements sportifs structurants (piscines, salles spécialisées et gymnases). Elle sera mise en œuvre par l'Agence nationale du sport.

Ce budget peut financer à la fois des actions dites « à gain rapide », des travaux d'isolation du bâti ou de remplacement d'équipements et des opérations immobilières de réhabilitations lourdes. « Vous veillerez à l'ambition des projets en termes d'efficacité énergétique en tenant compte de leur contribution à l'atteinte des objectifs du décret tertiaire. Vous choisirez en priorité les projets les plus performants, avec une cible recommandée d'au moins 30 % de réduction de consommation d'énergie », précise le Gouvernement aux préfets qui vont devoir sélectionner les dossiers. Et l'État veut aller vite : l'engagement des crédits doit être réalisé au plus tard au 31 décembre 2021.