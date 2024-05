Les acteurs de l'immobilier font face à une pression réglementaire pour réduire les impacts de leurs activités sur la biodiversité. Entretien avec Mireille Khattar Zepf, responsable du programme BIG de l'Observatoire de l'immobilier durable (OID).

Actu-Environnement : En novembre 2021, une vingtaine d'entreprises de l'immobilier se sont fédérées autour de l'Observatoire de l'immobilier durable (OID) pour lancer le programme de recherche Biodiversity Impulsion Group (BIG). En quoi consiste-t-il ?

Mireille Khattar Zepf : BIG est un programme de recherche appliquée et d'actions collectives qui vise à développer des outils nécessaires pour intégrer les enjeux de biodiversité dans les stratégies de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et les projets immobiliers, en particulier pour ceux qui sont partenaires du programme. (1)

L'objectif est d'accompagner le passage à l'acte à travers un référentiel commun à l'échelle du secteur, qui comprend des indicateurs pour analyser les risques écologiques d'un bâtiment ou d'un patrimoine. À l'échelle d'un projet immobilier en phase de construction ou d'un bâtiment en exploitation.

Le deuxième objectif, c'est toujours de sensibiliser et de former le plus grand nombre d'acteurs à ces nouveaux outils pour l'industrie immobilière. BIG a participé au « Roquelaure des Entreprises & Biodiversité », mis en place en novembre 2023 par le ministère de la Transition écologique. Les groupes de travail sectoriels viennent de finaliser leurs propositions, en intégrant les enjeux de formation. Il est en effet crucial de former des professionnels capables d'intervenir sur les questions de biodiversité, tels que des écologues et des naturalistes, qui peuvent accompagner toutes les phases d'un projet immobilier, de la conception jusqu'aux appels d'offres. En outre, les autres objectifs du programme BIG incluent la proposition de solutions opérationnelles en réponse aux évolutions normatives et réglementaires du secteur, ainsi que le partage des retours d'expérience des partenaires.

AE : Comment les acteurs de l'immobilier peuvent établir l'état des lieux de la biodiversité dans leur parc ?

MKZ : Le programme BIG a développé l'outil Biodi-Bat (2) qui permet de prioriser les bâtiments d'un patrimoine au regard des enjeux écologiques. Depuis fin 2022, Biodi-Bat est accessible gratuitement, sur la plateforme d'analyse de résilience de l'OID, Resilience for Real Estate (R4RE). Cet outil s'appuie sur une approche cartographique qui permet d'évaluer l'état de la biodiversité sur un territoire. Les indicateurs proposés permettent notamment d'estimer la sensibilité écologique d'un site selon l'état de la biodiversité et les pressions, ainsi que le potentiel d'accueil de biodiversité d'un bâtiment existant. Biodi-Bat va par exemple évaluer l'intérêt d'installer une toiture végétalisée.

De nouveaux indicateurs sont aussi en cours de développement jusqu'à l'été 2024 et seront intégrés au sein de l'outil. Ils concernent la mesure des co-bénéfices liés à la présence de biodiversité, en matière de rafraîchissement, de gestion des eaux pluviales ou encore de santé et de bien-être. Ces nouveaux indicateurs sont développés en partenariat avec le Museum National d'Histoire Naturelle (Mnhn) et avec les membres du programme BIG. Nous travaillons avec les bureaux d'études et œuvrons ensemble pour une meilleure intégration des enjeux de la biodiversité dans la conduite de projet. Nous incitons par ailleurs les partenaires à envisager des solutions fondées sur la nature qui coûtent moins chères à mettre en œuvre.

AE : Le contexte réglementaire presse les entreprises à rédiger un reporting extra-financier qui embarque désormais le volet biodiversité. Recourent-elles déjà à Biodi-Bat pour définir leur stratégie ?

MKZ : La directive européenne CSRD engagera dès 2025 la plupart des acteurs à communiquer publiquement sur leurs impacts sur la biodiversité et leurs actions pour les réduire. La CSRD peut être la porte ouverte sur l'espoir d'une meilleure prise en compte de la biodiversité. À travers la norme ESRS E4 qui englobe l'ensemble des défis environnementaux, les entreprises seront obligées d'intégrer la biodiversité dans leur stratégie RSE pour réaliser cette ambition. Cela les encouragera à adopter l'habitude d'examiner ce sujet de plus près.

Aujourd'hui, l'ESRS E4 constitue la norme dédiée aux enjeux liés à la biodiversité et aux écosystèmes. Cette norme demande à l'entreprise d'analyser et de divulguer ses impacts, ses risques et ses opportunités associés à la biodiversité. La composante biodiversité de la CSRD représente à la fois un défi et une opportunité pour gérer les risques souvent méconnus. Ce qui est important à signaler c'est le grand enjeu de rendre les entreprises plus éthiques, et résilientes pour répondre aux évolutions constantes.

AE : Comment les acteurs de l'immobilier traduisent-ils finalement leurs engagements sur la biodiversité ?

MKZ : Chaque partenaire de BIG a développé une stratégie RSE qui intègre la biodiversité. Certains partenaires ont développé leurs propres indicateurs de mesure interne. Mais l'outil Biodi-Bat et son ensemble d'indicateurs accompagnent les acteurs immobiliers dans leurs engagements biodiversité.

AE : L'analyse de cycle de vie (ACV) est par ailleurs devenue la norme dans l'immobilier pour évaluer l'empreinte carbone des bâtiments, mais son volet biodiversité est souvent négligé. Comment inverser la tendance ?

MKZ: Dans une récente étude disponible sur sa plateforme de ressources, Taloen, l'OID et le programme BIG décryptent la complexité de l'ACV Biodiversité. (3) La biodiversité grise rassemble tous les impacts directs et indirects sur les milieux naturels et le vivant, en intégrant notamment l'extraction de matières premières, la fabrication de matériaux, la transformation et le transport des matières nécessaires à la construction et l'exploitation du bâtiment. Et enfin, sa fin de vie qui peut prendre la forme de rénovation, de revalorisation, de recyclage ou d'élimination des déchets. Toutefois, aujourd'hui, il est très compliqué d'évaluer le cumul des impacts sur la biodiversité sur tout le cycle de vie d'un bâtiment.

Chaque étape de l'ACV nécessite donc des connaissances et des compétences spécifiques pour vraiment mesurer cette biodiversité grise. L'idée est par exemple de dresser un inventaire des flux des matières et d'énergie utilisés qui nécessitent d'avoir une bonne connaissance pour l'évaluation des impacts environnementaux par rapport à la biodiversité seulement. Donc il s'agit de mobiliser déjà les experts, la collecte de données et utiliser des logiciels spécialisés. On a besoin de développer des indicateurs sur la biodiversité qui soient adaptés à l'ACV. Il est aussi impératif d'améliorer la connaissance des impacts des activités anthropiques sur la biodiversité.

Globalement, l'appropriation des sujets de biodiversité demeure complexe en raison de leur nature écosystémique. Il reste encore beaucoup à faire en termes de compréhension, de vulgarisation et de pédagogie. Le programme BIG contribue à faire progresser la biodiversité dans le secteur immobilier. Nous continuons à nous mobiliser avec tous nos partenaires, car les enjeux sont considérables !