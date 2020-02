L'inventaire national des friches : un outil pour le zéro artificialisation nette ?

Les travaux sur l'inventaire national des friches avancent. Retour sur les propositions de ce futur outil.

Outre un accent mis sur l'adaptation au changement climatique, le 4e Conseil de défense écologique a également été l'occasion d'avancer sur la question de l'inventaire nationale des friches : le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) a présenté l'état des travaux sur le sujet.

À l'origine des réflexions sur cet outil ? Le constat d'un manque d'accès à la connaissance du gisement en France. Les bases de données classiques sur les sites industriels ne suffisent plus. « Aujourd'hui il y a une diversification des friches qui ne sont plus seulement industrielles : elles peuvent venir du champ des services, des commerces, de la logistique, des services publics, de la SNCF, de zones militaires, etc., pointe Marc Kaszynski, président du laboratoire d'initiatives foncières territoriales innovantes (Lifti). C'est également un sujet national ; il concerne aussi bien les métropoles que les zones rurales ».

La seconde difficulté rencontrée aujourd'hui réside dans l'agrégation des informations pour disposer d'une image nationale. « Certaines collectivités ont bien avancé sur la question et ont mis en place des initiatives qui répondent à leurs besoins propres, précise Didier Margot, chargé de missions planification urbaine et requalification des friches polluées à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Il faudrait structurer les données de la même façon pour pouvoir constituer un inventaire national ».

Pour répondre à ces constats, le ministère de la Transition écologique a lancé, en juin 2019, un groupe de travail sur les friches. Co-présidé par l'Association des maires de France (AMF) et le Lifti, ce groupe a proposé une piste de structure pour cette base de données.

Un appui sur les collectivités locales

« Pour nous, le dispositif d'inventaire de friche pourrait s'appuyer sur un niveau national qui regrouperait des informations sur un noyau dur de sept familles de données pivots, indique Marc Kaszynski. Celles-ci seraient fournies par des observatoires locaux ou des inventaires locaux, gérés localement par des collectivité territoriales. »

Ces indicateurs seraient de deux types : un groupe propre au site et l'autre territorial, pour replacer la friche dans un contexte local. Ainsi la base de données de l'inventaire regrouperait notamment des indicateurs de localisation, de périmètre, de surface, de typologie de bâtiments, une description de l'état environnemental de la friche, depuis quand elle est en friche, les caractéristiques du propriétaire, la fiscalité locale mais également des renseignements sur les mutations immobilières géo-référencés. «», explique Marc Kaszynski.

En parallèle, le Lifti compte également poursuivre ses réflexions sur un réseau national des inventaires territoriaux de friches pour répondre aux besoins des collectivités territoriales.

« Le gisement qui va permettre de répondre au mieux à l'objectif de zéro artificialisation nette, pourrait être le réaménagement des friches », projette le président du Lifti.

Le Cerema s'est penché sur les questions liées à la mise en œuvre de cette la plateforme. Reste désormais à voir les arbitrages qui seront retenus.