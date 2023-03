Management environnemental : l'Afnor consulte sur la révision de la norme Iso 14001

Même si elle ne devrait pas être publiée avant 2025, une nouvelle version de la norme Iso 14001, référentiel phare des systèmes de management environnemental, est programmée. L'Afnor, qui coordonne la position française dans le cadre de sa mise à jour, appelle toutes les entreprises (TPE, PME, ETI, groupes), mais aussi les organisations publiques, à s'exprimer sur les nouvelles orientations à donner, qu'elle portera ensuite devant l'Organisation internationale de normalisation (ISO).

L'Afnor plaide pour une approche holistique de cette norme, dont la version actuelle date de 2015. « La décarbonation seule ne fera pas la transition écologique. Il faut certes porter l'effort sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, mais ne pas oublier l'utilisation durable des ressources marines, l'économie circulaire, la prévention de la pollution et les enjeux de biodiversité », explique Lina Ismail, qui coordonne les réflexions stratégiques sur cette thématique à l'Afnor.

L'Association de normalisation estime qu'il est d'autant plus stratégique pour les entreprises de s'investir dans cette révision que se profile l'obligation de reporting extra-financier introduite par la directive CSRD pour quelque 50 000 entreprises européennes. « Dans l'entreprise, il faudra collecter des informations sur toute la sphère ESG (environnement, social, gouvernance), informations qu'il sera facile d'avoir sous la main, pour la partie environnement, si vous appliquez l'Iso 14000 », explique l'Afnor à l'attention des entreprises.

Au 31 décembre 2021, on comptait 420 000 entreprises et organisations certifiées Iso 14001 sur le plan international, pour 348 000 en 2020. « En France, 3 176 entreprises et organisations sont certifiées (soit 7 890 sites) Iso 14001 par Afnor Certification en 2023 », indique l'Association de normalisation.