Le bois-énergie constitue l'une des plus importantes filières énergétiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Serge Nocodie, président de l'agence AURA-EE, soutient à travers un manifeste que son potentiel n'est pas pleinement exploité.

« La filière biomasse a besoin d'une stratégie à long terme », affirme Serge Nocodie, président de l'agence régionale énergie-environnement de la région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA-EE). Pour cela, l'AURA-EE et Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, représentant les acteurs de la région, ont signé, à l'occasion du salon Bepositive 2021 de Lyon, un manifeste incitant à soutenir le développement de la filière bois-énergie. « L'intérêt de ce manifeste est de porter une parole, à l'ensemble du grand public », continue Serge Nocodie.

La région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus importante pour la filière en France : plus de 20 000 emplois. Et pourtant, le Comité stratégique de la filière bois-énergie (CSBE) – dont font partie AURA-EE et Fibois – estime qu'elle n'a pas encore réalisé la totalité de son potentiel. Dans son manifeste, le CSBE rappelle que le volume de forêt régionale grandit de 3 % par an et que seulement 40 % de cet accroissement annuel est prélevé par la filière.