Le Gouvernement double le fonds pour la reconversion des friches

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé le 17 mai la mobilisation d'une enveloppe supplémentaire de 350 millions d'euros pour la reconversion des friches. L'enveloppe initiale de 300 millions d'euros du plan de relance est ainsi doublée.

La mise en œuvre du fonds friches a donné lieu à un appel à projet national coordonné par l'Agence de la transition écologique (Ademe) doté de 40 M€ pour le recyclage des friches industrielles et minières polluées. S'ajoutent des appels à projets régionaux pilotés par les préfets de région en faveur du recyclage foncier (259 M€) qui se sont clôturés le 19 mars dernier. Au total, les préfets de région ont sélectionné plus de 600 dossiers « répondant aux critères du fonds et aux priorités des territoires, pour un total de subventions de plus de 500 M€. Ces projets représentent un potentiel de recyclage de 55 000 hectares de friches, de création de plus de 4 millions de m² de logements, et de plus de 2 millions de m² d'activités économiques », ont précisé les services du Premier ministre.

Les 259 M€, initialement prévus pour deux ans pour les appels à projets régionaux, seront finalement débloqués en 2021. La liste complète des lauréats sera annoncée d'ici la fin mai, sur la base des propositions des préfets. Le financement de certains projets a déjà été confirmé : reconversion de la friche de La Lainière à Wattrelos et Roubaix (59), reconversion de la friche Soclova à Angers (49), reconversion de l'ancien hôpital de Gonesse (95), etc.

Les 350 millions d'euros complémentaires du fonds friches permettront de financer davantage de projets, parmi ceux déjà identifiés, et d'initier de nouveaux appels à candidatures. Leurs modalités seront dévoilées cet été.