Le Gouvernement s'engage à financer de nouvelles LGV

Dans un courrier adressé à Carole Delga, présidente de la région Occitanie, et aux élus locaux, le Premier ministre vient d'annoncer le financement apporté par l'État pour les deux projets de lignes ferroviaires à grande vitesse (LGV) entre Toulouse et Bordeaux, et Montpellier et Perpignan. L'État a décidé de financer à hauteur de 40 % chaque projet de LGV au même niveau que les collectivités locales, et la contribution de l'Union européenne serait de 20 %.

L'État s'est aussi engagé sur les deux premières phases de la future LGV entre Marseille et Nice et l'enquête d'utilité publique doit être lancée fin 2021.

Selon Michaël Delafosse, le maire de Montpellier, Jean Castex s'est engagé sur le financement de l'État à hauteur de 3,2 milliards d'euros, pour chacune des LGV Marseille-Nice, Bordeaux-Toulouse et Montpellier-Perpignan.« 1 Md d'€ seront fléchés sur le premier tronçon Montpellier-Béziers. L'enquête publique démarrera avant la fin de l'année, pour une déclaration d'utilité publique (DUP) en 2022 », a ajouté M. Delafosse dans un communiqué.

Les travaux pourraient débuter en 2024 pour ces nouvelles LGV avec une mise en service à l'horizon 2030-2035.