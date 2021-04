Un décret renouvelle pour cinq ans les fonctions de Jean-Christophe Niel en tant que directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Un décret publié au Journal officiel du 21 avril reconduit pour cinq ans Jean-Christophe Niel à la tête de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Cette nomination fait suite à aux avis favorables des commissions de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat et de l'Assemblée nationale, précise l'IRSN.

Né en 1961, Jean-Christophe Niel est docteur en physique théorique et ingénieur général des Ponts, eaux et forêts. Il débute en tant que chercheur-enseignant au sein du service de physique théorique du CEA et CNRS, avant d'entamer sa carrière dans le contrôle de la sûreté nucléaire en 1991.

Il prend d'abord en charge le contrôle du cycle du combustible, des déchets radioactifs et des installations du CEA à la direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN). Il intègre ensuite l'IRSN, où il prend en charge le département d'évaluation de sûreté, avant de devenir de directeur de la stratégie, du développement et des relations extérieures. De 2007 à 2017, il devient directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Il revient ensuite à l'IRSN en avril 2016 pour succéder à Jacques Repussard en tant que directeur général.