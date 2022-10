Jean-Marc Boursier succède à François-Michel Lambert à la présidence de l'Institut national de l'économie circulaire.

Le 26 septembre, l'assemblée générale annuelle de l'Institut national de l'économie circulaire (Inec) a élu Jean-Marc Boursier au poste de président. Il succède à François-Michel Lambert, cofondateur et président depuis 2013.

Jean-Marc Boursier est bien connu dans le monde des organisations professionnelles relatives aux déchets et à l'économie circulaire. Il a présidé la Fédération nationale des activités de dépollution et d'environnement (Fnade), de 2015 à 2017, la Fédération européenne des activités d'environnement (Fead), de 2017 à 2020, et il a également été Officer de l'Alliance to End Plastic Waste, de 2019 à 2021.

Sur le plan professionnel, Jean-Marc Boursier rejoint le groupe Suez en 1999, jusqu'à en devenir le directeur général adjoint, chargé des opérations ainsi que des activités recyclage et valorisation de l'Europe du Nord et de la valorisation des déchets dangereux en Europe. Il quitte l'entreprise en 2021. En 2022, il fonde Alpa Capital, une société de conseil et d'investissement.

Une dizaine d'autres personnes composent le conseil d'administration de l'Inec : Manuel Burnand, directeur général de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) ; Valentina Carbone, codirectrice scientifique de la chaire économie circulaire à l'École supérieure de commerce de Paris (ESCP) ; Grégoire Cousté, délégué général du Forum pour l'investissement responsable ; Fannie Derenchy, directrice de l'économie circulaire du groupe La Poste ; Jean Hornain, directeur général de Citeo ; François-Michel Lambert ; Xavier Lemoine, maire de Montfermeil et chargé de l'économie circulaire à la Métropole du Grand-Paris ; Arnaud Leroy, directeur chez Sphère et ancien président de l'Agence de la transition écologique (Ademe) ; Louis Natter, président de l'Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction (Unicem) ; Muriel Olivier, déléguée générale de la Fnade ; Alexandre Pavoine, responsable des activités économie circulaire du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) ; Delphine Pernot, responsable du développement de Twiice ; Géraldine Poivert, présidente et cofondatrice de The (Re)set Company ; et Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, fondateur de Zack.