Lors de son congrès annuel, le 30 septembre 2021, l'Association française du gaz (AFG) a nommé son nouveau président, Jean-Marc Leroy.

Diplômé de l'École nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications (Enseeiht), dont il a été président de 2010 à 2019, Jean-Marc Leroy travaille dans le secteur de l'énergie, à divers postes exécutifs, depuis 1980. Entre 1997 et 2004, il occupe notamment plusieurs fonctions haut placées au sein de Gaz de France (GDF) avant d'atteindre la direction des grandes infrastructures (stockage de gaz souterrains et terminaux de regazéification GNL, plus exactement) de GDF en 2005. En 2009, il devient directeur général de Storengy. Il intègre Engie en 2016, en tant que directeur du métier chaîne du gaz puis, dès 2019 et jusqu'à sa récente nomination à la tête de l'Association française du gaz (AFG), comme directeur des relations externes. Gas Infrastructure Europe, GRDF, International Gas Union, Observatoire méditerranéen de l'énergie : Jean-Marc Leroy semble connaître le secteur du gaz comme sa poche.

Âgé de 63 ans, le nouveau président de l'AFG succède à Patrick Corbin. Son objectif est de participer à « la décarbonation de l'économie » française. Dans un communiqué, il déclare vouloir « porter haut les couleurs de notre industrie face aux enjeux multiples que représente, pour la France et l'Europe, la construction d'un système énergétique neutre en carbone, compétitif et sûr ».