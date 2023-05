Jean-Pierre Denis, vice-président de Paprec, se voit confier la présidence de la Confédération des métiers de l'environnement (CME). Il succède à Anne Le Guennec.

Porte-voix des entreprises de la collecte, du tri, du recyclage, de la valorisation et du traitement des déchets, la Confédération des métiers de l'environnement (CME) rassemble la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (Fnade), la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec) et le Syndicat national des entrepreneurs de la filière déchet (Snefid).

Vice-président de Paprec depuis 2021, Jean-Pierre Denis a été élu président de la CME. Il prend le relai d'Anne Le Guennec. Elle occupait cette fonction depuis 2020 et est désormais directrice des activités eaux industrielles dans le monde chez Veolia.

Jean-Pierre Denis a intégré l'Inspection générale des finances à l'issue de sa scolarité à l'ENA. Secrétaire général adjoint de l'Élysée de 1995 à 1997, il a poursuivi son parcours professionnel dans le monde de l'environnement, et a été directeur général de Dalkia. Il a participé en 2004 à la création d'Oséo, devenu Bpifrance, et présidé le groupe Crédit mutuel Arkéa de 2008 à 2021.

« L'objectif est clair : permettre à l'ensemble des entreprises qui œuvrent, chaque jour en France, à la collecte, au tri, au recyclage et à la valorisation des déchets, de continuer à investir et à créer des emplois pour offrir des solutions innovantes et des services toujours plus performants aux industriels et collectivités pour la gestion de leurs déchets. Nous avons la chance de disposer en France d'une filière dédiée reconnue pour la richesse et la diversité de ses savoir-faire, et il est de la responsabilité de l'ensemble des parties prenantes de créer les conditions de son développement et de sa compétitivité », déclare Jean-Pierre Denis.