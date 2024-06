La santé, grande oubliée de l'adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur

Prendre en compte la santé des occupants des bâtiments est incontournable pour mettre en œuvre une stratégie d'adaptation aux vagues de chaleur, tout comme limiter le recours aux climatisations, défendent l'Ademe, le CSTB et Santé publique France.

Selon l'Agence de la transition écologique (Ademe), deux fois plus de vagues de chaleur sont à prévoir en France d'ici à 2050. Et quand la température extérieure se met à grimper, les logements peuvent rapidement surchauffer. Garder les domiciles le plus frais possible est donc une nécessité, pour le confort, mais surtout pour la santé des habitants, afin d'éviter les coups de chaleur et les déshydratations, qui occasionnent parfois la mort des personnes les plus fragiles. Pour y faire face, l'adaptation des bâtiments face aux fortes chaleurs devient donc cruciale. Un enjeu majeur qui fut le thème de la Journée de la recherche, organisée le 30 mai dernier par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). Des tables rondes ont rythmé cette journée afin de présenter un panorama des travaux de recherche du CSTB et des défis induits par le changement climatique pour le secteur de la construction et de l'aménagement urbain.

Privilégier les solutions passives

Ainsi, des solutions existent, mais il est important de choisir les mieux adaptées au contexte local et de bien réfléchir à leur mise en œuvre. Tel est le mot d'ordre des experts Hakim Hamadou, de l'Ademe, et Lydie Laigle, du CSTB. Une des solutions consiste, bien sûr, à recourir aux climatiseurs, mais ils peuvent se révéler peu efficaces, très énergivores et donc coûteux. Or, la compréhension du ressenti des résidents et la connaissance de leurs habitudes pour s'adapter à la canicule sont essentielles pour apporter les solutions techniques adéquates et, ainsi, réduire les consommations d'énergie, soulignent ces derniers. « II est très important d'avoir des données sur le vécu environnemental des habitants aux fortes chaleurs et d'enrichir les stratégies d'adaptation du bâti au regard de leurs pratiques », indique Lydie Laigle.

“ Comment concilier des choses architecturales qui soient satisfaisantes avec des impacts en termes d'adaptation qu'ils le soient également ? Adapter n'est pas simple ” Lydie Laigle, CSTB Et selon Hakim Hamadou, parmi les solutions technologiques à mettre en œuvre lors d'une rénovation figurent d'abord le renforcement de l'isolation de l'enveloppe du bâtiment, puis le couplage des équipements de ventilation qui rafraîchissent le bâtiment par déstockage. En outre, mobiliser l'inertie thermique du bâtiment permet « d'amortir les chocs de températures, tout comme protéger les surfaces de vitrage. Le bénéfice de ces solutions passives d'adaptation est très important. Le brasseur d'air, bien dimensionné, couplé à une installation de rafraîchissement, ça peut aussi fonctionner », ajoute-t-il. De même, utiliser la fraîcheur du sol pour rafraîchir son intérieur, selon le principe du géocooling (refroidissement passif par sondes géothermiques), soutenu par le Fonds chaleur de l'Ademe.

Des points de vigilance à prendre en compte…

Toutefois, Hakim Hamadou prévient qu'au-delà de 2050, et dans des conditions de chaleur plus extrêmes, ces solutions passives trouveront leurs limites. « On aura probablement besoin de recourir aussi à des solutions actives d'apport de froid dans les bâtiments, mais qui ne soient pas équivalentes, notamment par rapport à leur incidence sur les îlots de chaleur urbains », explique-t-il. Et de pointer en particulier les installations de pompes à chaleur (PAC) en centres-villes, qui, pour produire du froid, prélèvent la chaleur d'un bâtiment et la rejettent à l'extérieur. De quoi « aggraver le phénomène », alerte l'expert, qui se base sur les conclusions d'une étude francilienne, publiée en juillet 2020 dans la revue « Environmental Research Letters » (1) . Celle-ci montre que, si tous les logements de la région s'équipent de PAC, de climatiseurs, avec une consigne de température de 23 °C, cela augmenterait la température extérieure de 2 à 3 degrés en ville.

… pour éviter la maladaptation

D'autres points de vigilance ont aussi été soulevés par Lydie Laigle, dans le cadre du projet Renoptim (2) , démarré en 2022. Copiloté par le CSTB et l'Union sociale pour l'habitat (USH), ce projet vise à accompagner les bailleurs sociaux et privés dans la rénovation de leur parc de logements collectifs afin d'y améliorer le confort d'été en période de forte chaleur. Renoptim promeut notamment la ventilation naturelle, le recours aux brise-soleil, aux volets persiennes, mais aussi aux ventilateurs de plafond ou encore aux murs végétalisés.

5 000 C'est le nombre de décès que Santé publique France attribue à la chaleur durant l'été 2023. Néanmoins, des retours d'expérience du projet ont épinglé certaines fausses solutions aboutissant à des risques de « maladaptation », observe Lydie Laigle, qui cite certains choix architecturaux. « Une trop forte isolation sans une ventilation suffisante va créer des moisissures et un air tellement sec que les habitants vont être malades. On a aussi pu observer des volets noirs ou une partie des pieds d'immeubles recouverts d'ardoises noires. L'esthétisme, le beau, c'est très bien, mais là on a un enjeu de santé publique, c'est l'adaptation. Or, comment concilier des choses architecturales qui soient satisfaisantes avec des impacts en termes d'adaptation qu'ils le soient également ? Adapter n'est pas simple », estime-t-elle.

Et de poursuivre : « On ne peut pas se permettre de prendre en compte le changement climatique, avec des solutions techniques qu'on va installer partout de la même façon. Il y a une dimension humaine à prendre en compte avec le vécu des habitants. Il faut aussi des organisations professionnelles intermétiers et des montées en compétences adéquates pour mettre en œuvre les solutions d'adaptation », insiste-t-elle.

Santé publique France veut se rapprocher des acteurs du bâtiment et de l'urbanisme

Pour une prise de conscience de cette urgence, Valérie Pernelet-Joly, de Santé publique France, plaide pour que les professionnels du bâtiment et de l'urbanisme intègrent davantage la santé dans leurs démarches : « La santé doit être une cible prioritaire dans la conception des logements, des bâtiments et des quartiers. Les professionnels du bâtiment, de l'urbanisme, des villes, des quartiers, les élus aussi, ont les moyens d'agir pour faire en sorte que les impacts sur la santé, en lien avec la chaleur, diminuent. Ils sont des acteurs de la santé publique ; il y a un dialogue à engager, des données à leur faire passer. »

D'ailleurs, elle rappelle que Santé publique France a enregistré plus de 5 000 décès attribuables à la chaleur durant l'été 2023 dans l'Hexagone (du 1er juin au 15 septembre). « Aujourd'hui, ce que l'on mesure le plus, c'est l'impact en termes de mortalité. On dispose aussi d'autres études qui permettent de documenter l'impact de la végétalisation en ville par exemple, ou l'impact de l'urbanisation sur la santé. Ce sont des chiffres qu'on met à disposition afin d'objectiver et on aimerait que les professionnels s'approprient ces données, les comprennent, les diffusent », appelle de ses vœux Valérie Pernelet-Joly.

Une demande que défend également Hakim Hamadou : « Il est très important que les professionnels du bâtiment puissent se saisir de ces données de santé et qu'ils fassent bien le lien entre les choix techniques qu'ils font et l'impact que ces solutions vont avoir sur le bien-être dans les bâtiments. »