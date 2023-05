Un jumeau numérique... et toutes les cartes en main

Bien connue sous l'acronyme BIM (Building Information Modeling), la modélisation des données du bâtiment ne se limite pourtant pas à celui-ci : elle concerne aussi tous les ouvrages de construction et de génie civil, les travaux publics, les infrastructures, les réseaux... Une dimension que l'on retrouve dans la plateforme 2IN (comme twin, jumeau en anglais) lancée par le groupe Colas (Bouygues) lors de l'événement BIM World.

En test auprès de plusieurs partenaires potentiels, cette plateforme s'adressera aux collectivités, exploitants de parcs immobiliers, aménageurs, promoteurs, etc., et se voudra accessible à un public non expert du BIM. 2IN consistera à créer un jumeau numérique pour un territoire donné, en compilant et en enrichissant les données disponibles sur ce territoire – celles dont dispose Colas, mais aussi celles qui sont publiques (cadastre) ou en données ouvertes, voire celles qu'accepteraient de fournir certains gestionnaires de réseaux. In fine, il s'agira de visualiser à plusieurs échelles les bâtiments, mais aussi les infrastructures routières et enterrées, les risques associés... Et faciliter la maintenance prédictive et la gestion préventive des infrastructures, ou encore apporter des solutions pour lutter contre les îlots de chaleur urbaine ou pour dépolluer les sols et les friches industrielles.