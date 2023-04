KP1 lance un outil qui mesure les émissions carbone des planchers et murs en béton

L'industriel KP1, spécialisé dans la préfabrication en béton, a développé un outil en ligne, gratuit, qui permet aux maîtres d'oeuvre de mesurer les performances en matière d'émissions carbone de plusieurs systèmes de planchers ou de murs en béton.

Le calcul du poids carbone est réalisé exclusivement à partir des fiches de déclarations environnementales (FDES) des produits et systèmes préfabriqués en béton destinés au bâtiment et du béton prêt à l'emploi (FDES issues des configurateurs EIB et Betie), publiées sur la base Inies.

« La navigation est simple et intuitive, sur ordinateur, tablette ou smartphone. Il suffit au professionnel d'effectuer sa recherche à l'aide des filtres : par type de plancher (bas, isolant, chauffant/rafraîchissant et intermédiaire) et de mur(toute hauteur et R+4), et par niveau de poids carbone par m2 visé. Plusieurs systèmes constructifs lui sont ensuite proposés. Une fois sa sélection faite, il retrouve dans la page « résultats » tous les détails dont l'empreinte carbone, les FDES et les nomenclatures des montages », explique KP1.

Cet outil permet d'aider les professionnels à réaliser les analyses de cycle de vie (ACV) exigées par la réglementation environnementale RE 2020 des bâtiments neufs, afin de quantifier les impacts environnementaux des produits constructifs.