Eaux et rivières de Bretagne lance son indicateur pour une baignade sans risque sanitaire

Eaux et rivières de Bretagne lance un indicateur alternatif au traditionnel baromètre européen sur la qualité des eaux de baignade. L'objectif ? Mettre en lumière les sites les mieux préservés et ouvrir le débat sur leur gestion actuelle.

« Sur le plan national, une plage sur cinq est polluée régulièrement par des bactéries », indique Eaux et rivières de Bretagne (ERB). Afin de mieux diffuser l'information, l'association a entrepris son propre classement de la qualité des eaux de baignade, intitulé « La belle plage (1) », en parallèle de celui réalisé par le Gouvernement dans le cadre du rapportage européen. L'association estime en effet que l'approche actuelle ne permet pas de se représenter les éventuels risques sanitaires liés à la baignade. « L'information des usagers est parfois inexistante, trop souvent peu visible et n'est jamais transparente, regrette-t-elle. Ainsi trop de données publiques sont écartées sans raison valable pour obtenir des résultats conformes à la baignade. D'autres ne sont pas mises à jour alors qu'elles le devraient. »

“ L'information des usagers est parfois inexistante, trop souvent peu visible et n'est jamais transparente ” ERB Pour son indicateur, ERB s'est appuyée sur les résultats d'analyses publiées par les autorités publiques durant les quatre dernières années et utilisés pour le classement européen, mais en s'attachant à faire ressortir le risque auquel sont exposés les baigneurs. Pour chacune des 1 854 plages de métropole et Corse, cet indicateur cumule une note sur 100 et un classement dans une des catégories suivantes : « Recommandé », « Peu risqué », Déconseillé » ou « À éviter ». « Au lieu d'évaluer globalement la qualité de chaque plage sur l'ensemble des prélèvements de quatre années, on évalue individuellement le risque sanitaire pour chaque prélèvement », explique ERB. Le classement dépend de la proportion des prélèvements classés « Bons » : si 100 % des prélèvements étaient classés « Bon », la note est 100. Si 10 % des prélèvements sont classés « Moyen » ou « Mauvais », et présentent donc un risque sanitaire notable, la note est 90. »

L'association a également réalisé un focus sur la Bretagne. Résultats ? Sur les 566 plages bretonnes, 21 sont à éviter et 88 sont déconseillées, selon l'indicateur ERB, du fait de pollutions récurrentes en 2023. L'association rappelle que la Bretagne concentre 57 % des porcs élevés en France, 31 % de la volaille et appelle à ce que la gestion des effluents d'élevage sur ce territoire soit mieux encadrée.

Vers une enquête sur la qualité des eaux de baignade ?

« Nous souhaitons que les pouvoirs publics identifient, sans faux semblant, les causes des contaminations récurrentes et qu'ils mettent en œuvre des solutions pour lutter efficacement contre les pollutions et ainsi mettre un terme à ce problème de santé publique, interpelle l'association. Dans la mesure où les alertes se produisent avec des pluies assez marquées, il est temps d'approfondir deux sujets : les branchements (réseaux eaux usées et pluviales) et surtout le ruissellement, qui lessive les terres ayant reçu des effluents fortement chargés en bactéries. Quelques études disponibles mentionnent des flux très élevés en provenance d'amonts… peu habités. »

Eaux et rivières de Bretagne lance dans ce cadre une pétition pour réclamer une enquête parlementaire sur la qualité des eaux de baignade.