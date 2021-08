La restauration de la couche d'ozone a permis de limiter le réchauffement climatique

Signé en 1987, le protocole de Montréal visait à supprimer progressivement les chorofulorocarbures (CFC), des gaz utilisés dans la réfrigération et les aérosols. Selon une étude publiée dans Nature le 18 août, sa mise en oeuvre a évité un réchauffement planétaire de 0,5 °C à 1 °C en permettant à la couche d'ozone stratosphérique de commencer à se restaurer. Voilà du moins ce que les scientifiques ont constaté grâce à un modèle tenant compte du «trou» dans la couche d'ozone, de son effet sur les plantes et le cycle du carbone, et du changement climatique. Sans cela, le réchauffement actuel aurait été de 4 °C, même en maintenant le réchauffement des autres gaz à effet de serre (GES) sous la barre des 1,5 °C, rapporte l'étude, car les gaz CFC sont également de puissants GES. D'après les scientifiques, la déplétion de la couche d'ozone aurait aussi eu des conséquences sur la biomasse végétale et sa capacité à stocker le carbone.Les conséquences positives du protocole sont une bonne nouvelle pour le climat. Cependant, la couche d'ozone n'est pas encore restaurée puisqu'en 2020, des chercheurs alertaient sur un «trou» observé au-dessus du Pôle Nord et qu'en 2018, des gaz CFC avaient été détectés dans l'atmosphère, malgré le protocole de Montréal.