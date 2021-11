Immobilier bas carbone : 50 opérations labellisées BBCA en 2021

Cinquante opérations immobilières ont obtenu le label Bâtiment bas carbone (BBCA) en 2021 (contre 27 en 2020), a annoncé, le 24 novembre, l'association BBCA. Soit une hausse 70 % par rapport à l'année dernière. Quinze opérations labellisées sont déjà livrées et 35 sont en conception.

Parmi le top 10 des promoteurs labellisés en 2021, Nexity et Woodeum-WO2 se retrouvent de nouveau en tête du classement, que ce soit en terme de nombre d'opérations ou de nombre de m2 engagés. Une position qu'ils tiennent depuis 2016, date du lancement du label. Viennent ensuite Bouygues Immobilier et Gecina. Les autres lauréats du Top 10 sont : AEW, BNP Paribas Real Estate, CDC-Habitat, Continental Foncier, Eiffage Immobilier, Icade, Novaxia, Oreima, Réalités Promotion, Redman, SCI Marco Spada, SNCF et Société Foncière Lyonnaise.

Les opérations labellisées en 2021 dans les secteurs tertiaire et résidentiel sont « de toutes tailles, allant de 115 m2 jusqu'à 115.000 m2 pour Arboretum (WO2 - label Conception Excellence) à ce jour le plus grand projet labellisé BBCA », souligne l'association.

Pour rappel, le label BBCA est précurseur de la prise en compte du carbone dans la construction neuve. Il a permis aux maîtres d'ouvrage d'anticiper la prochaine Réglementation environnementale (RE 2020) qui s'appliquera en janvier 2022 pour les logements neufs. « On voit que le carbone est devenu une priorité pour des acteurs majeurs de l'industrie immobilière. Bravo à ces pionniers ! Le marché commence à se structurer, l'immobilier bas carbone n'est plus une niche, c'est un mouvement général. L'entrée en vigueur de la Règlementation environnementale 2020 permettra d'accélérer encore et d'engager toute la profession », salue Stanislas Pottier, président de l'association BBCA. Depuis 2016, près de 300 opérations immobilières se sont engagées dans la démarche BBCA pour un total de plus de 2,05 millions de m2.

Territoires bas carbone BBCA : sept territoires, collectivités et aménageurs distingués

L'association BBCA a aussi distingué sept territoires, collectivités et aménageurs « pour leur action en 2021 sur le bas carbone » : les villes Lille et Paris, Epamarne-Epafrance, Paris et Métropole Aménagement, Semapa, Solideo et Communauté de Communes Sud Sarthe.

Les conditions pour recevoir la distinction « Territoire bas carbone 2021 » sont les suivantes : être un aménageur ou une collectivité, avoir prescrit le label BBCA ou favorisé son développement par des aides (bonus financier...) et pouvoir faire état d'au moins une demande de label BBCA (ou label obtenu) déposée chez un certificateur agréé BBCA depuis 2016.