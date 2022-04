Label Écoquartier : 30 projets accompagnés dans la mesure de leur performance énergie-carbone

Le 7 avril, le ministère de la Transition écologique, l'Agence de la transition écologique (Ademe) et Efficacity ont annoncé avoir sélectionné 30 écoquartiers qui seront accompagnés dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) consacré à la performance énergie-carbone. Lancé en novembre 2021, cet AMI visaient à accompagner les porteurs de projet qui souhaitaient appliquer la méthode Quartier Énergie Carbone de l'Ademe et utiliser UrbanPrint, le logiciel d'évaluation quantitative de cette performance développé par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et Efficacity. Cet AMI s'inscrit dans le cadre du label Écoquartier.

Avec cet AMI, le ministère veut. Pour cela, l'AMI poursuit trois objectifs. Le premier est l'emploi du logiciel UrbanPrint et de la méthode Quartier Énergie Carbone de l'Ademe, dans le prolongement des premiers tests et déploiements effectués depuis 2020. L'AMI vise ensuite l'étude de l'opportunité d'une évaluation quantitative des impacts énergie-carbone au sein du processus de labellisation. Le dernier objectif est le partage des retours d'expérience des évaluations énergie-carbone à l'échelle d'un quartier.

L'accompagnement des projets fournira le cadre à l'évaluation de leurs « scores énergie » et « scores carbone », à l'analyse des éléments contributeurs (produits de construction, consommations d'énergie en exploitation, eaux et déchets, mobilité, etc.), à la comparaison des différents scénarios, ou encore à l'identification des leviers d'action et de leur impact potentiel.