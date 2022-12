L'Observatoire de l'immobilier durable veut accélérer la transition écologique du secteur

« À l'OID, nous sommes persuadés que, pour accélérer la transition écologique, il ne suffit pas d'avoir compris, il faut agir », déclare Loïs Moulas, directeur général de l'Observatoire de l'immobilier durable (OID), qui lance le Label'ID.

Avec ce label, l'OID souhaite renforcer la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans tous les métiers de l'immobilier, en créant un dispositif de reconnaissance des compétences des professionnels en immobilier durable. Cette initiative a pour origine, aux côtés de l'OID, l'université de la ville de demain et l'École des ponts Paris Tech, au travers de son mastère spécialisé en immobilier et bâtiment durable.

Le Label'ID se veut ouvert à toutes et à tous, et il s'appuiera sur les organismes de formation existants pour évaluer les compétences des professionnels. Les premiers d'entre eux seront labellisés au début de 2023.