Lancement du Conseil national du commerce avec la transition écologique en ligne de mire

Ce mardi 25 avril, Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, a lancé le Conseil national du commerce (CNC) pour sa première séance plénière. Cette nouvelle instance d'échanges, décidée aux Assises du commerce et demandée par les acteurs, rassemble des commerçants, P-DG, associations d'élus et ministres. Elle est désormais chargée de traiter les défis actuels et futurs du secteur, notamment celui de la transition écologique.

Plusieurs groupes de travail portant sur les enjeux liés à l'environnement se sont ainsi constitués. Concernant la question de la transition environnementale, trois groupes traiteront les sujets suivants : la décarbonation (plus particulièrement l'efficacité énergétique, le décret tertiaire, l'implantation des panneaux photovoltaïques et le financement des investissements) ; la consommation durable et la traçabilité des produits ; et enfin la gestion des déchets. Un groupe est également chargé de travailler sur les ZFE dans le cadre de la thématique commerces et territoires.