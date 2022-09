Lancement d'un appel à projets consacré à l'exploration des grands fonds marins

Dans le cadre du plan France 2030, le gouvernement lance un appel à projets de 25 millions d'euros pour déployer des solutions industrielles permettant des missions d'exploration des grands fonds marins.

Les projets de recherche et développement, portés par des entreprises, doivent proposer des solutions innovantes portant au moins sur l'une des trois thématiques définies.

La première concerne des systèmes permettant l'exploration des grands fonds marins, tels que des drones de surface ou navires autonomes, des drones sous-marins (AUV) ou des systèmes robotisés sous-marins (ROV) capables d'explorer les grands fonds... La deuxième a trait à des sous-systèmes, des capteurs, des composants ou des matériaux spécifiques aux grands fonds marins, alors que la dernière porte sur des logiciels, des services et le traitement des données sur l'exploration des fonds.

Avec cet appel à projets, « la France se donne les moyens de renforcer son excellence scientifique et d'accroître sa connaissance des grands fonds marins. Nous devons rester à la pointe de la recherche, par la collecte de données et des tests, pour acquérir des connaissances utiles pour l'humanité et pour mettre au point des solutions basées sur la nature », déclare Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la Mer, dans un communiqué.