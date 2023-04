Lancement de l'appel à projets 2023 pour l'acquisition de véhicules lourds électriques

Ce jeudi 13 avril, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie, et Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, ont annoncé l'ouverture pour l'année 2023 de l'appel à projets « Écosystèmes des véhicules lourds électriques ». Lancé pour la première fois en 2022 afin d'accélérer la décarbonation du secteur du transport routier, il apporte un soutien à l'acquisition et à la location longue durée de camions et autocars électriques, ainsi qu'à l'installation de bornes de recharge. L'enveloppe s'élève à 60 millions d'euros (M€), dont 55 M€ exclusivement pour le transport routier de marchandises, et 5 M€ pour les autocars.

Comme en 2022, la subvention pourra atteindre 65 % du surcoût lié à une telle acquisition. Les projets sont éligibles dès la première acquisition d'un véhicule lourd électrique. Les ministères prévoient que de plus de 500 unités pourraient ainsi être déployées. « La capacité de fabrication française n'est pas un facteur limitant », relève par ailleurs Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie, car « nous disposons des moyens industriels pour faire de la France le principal fournisseur de poids lourds électriques en Europe à l'horizon 2030 ». Cette catégorie de véhicule est à l'origine de 23 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport routier.

L'Ademe, opérateur du dispositif, organise une réunion d'informations le 24 avril prochain. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 29 septembre 2023, avec une relève intermédiaire prévue le 9 juin.