Recyclage des plastiques : l'Ademe ouvre la troisième édition de l'appel à projets Orplast

Le 22 septembre, l'Agence de la transition écologique (Ademe) a ouvert le troisième appel à projets « objectif recyclage plastiques » (Orplast). Il permet de soutenir financièrement l'intégration de matières plastiques recyclées dans les produits, en prenant en compte « les contraintes techniques réelles » pour adapter les systèmes productifs à l'intégration des résines recyclées.

Cette troisième édition d'Orplast s'adresse aux petites et moyennes entreprises des secteurs de la plasturgie et de la transformation. L'Ademe recherche des projets portant sur l'utilisation de matières plastiques recyclées en complément ou substitution de plastique vierge, ainsi que la pérennisation d'intégration de matières plastiques recyclées par les entreprises (adaptation de la chaîne de production, approvisionnement de proximité, etc.).

L'appel à projets se déroule en six sessions étalées sur deux ans : la clôture de la première phase est fixée au 1er décembre 2020, la deuxième au 1er mars 2021, la troisième au 1er juillet 2021, la quatrième au 1er décembre 2021, la cinquième au 1er avril 2022 et la sixième au 15 septembre 2022.