L'Ademe lance un nouvel appel à projets sur la production et l'incorporation de matières recyclées

L'Agence de la transition écologique (Ademe) lance un nouvel appel à projets « Objectif recyclage matières (Ormat) » financé par le Fond économie circulaire. Avec Ormat, l'Ademe « souhaite soutenir les projets d'études et d'investissements qui favorisent, par le levier du recyclage, la réduction de l'utilisation de matières premières primaires, la résilience et la décarbonation de l'industrie en France ».

Ormat est ouvert jusqu'à l'automne 2023 avec trois échéances de dépôt des dossiers : le 15 mars, le 1er juin et le 1er octobre. Il financera soit une aide aux diagnostics, études de faisabilité et essais (pour les projets en phase préliminaire), soit les investissements de projets de taille moyenne (le plafond des dépenses est compris entre 2 et 5 millions d'euros, selon les matériaux).

Cet appel à projets cible toutes les étapes du recyclage des déchets pour six familles de matériaux : les plastiques, les textiles, les métaux et batteries, le bois, le papier-carton, ainsi que le verre et les matériaux minéraux.

Trois grands domaines sont concernés. Le premier est le recyclage (ou la régénération) : surtri et préparation de déchets, ainsi que production de matières premières de recyclage (MPR) à partir de déchets. La deuxième étape est l'incorporation des MPR dans de nouveaux produits. Il s'agit là d'accompagner l'adaptation des systèmes productifs. Le troisième domaine est plus spécifique. Il a trait au reconditionnement et à la remanufacture des batteries.