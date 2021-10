Lancement des Assises de la forêt et du bois

Mardi 19 octobre, les ministres de l'Agriculture, de l'Industrie et de la Transition écologique ont lancé officiellement les travaux des Assises de la forêt et du bois. Quatre grands axes de réflexion sont au menu pour des conclusions attendues pour janvier 2022 : « Les Assises doivent permettre une déclinaison opérationnelle, un exercice ouvert, un dialogue, pour répondre à des questions très précises », expliquent les ministères. Comment garantir le rôle de la forêt dans la stratégie bas carbone, améliorer la résilience des forêts, renforcer la valorisation de cette ressource sur le plan national et faciliter le dialogue entre les acteurs de la gestion forestière ? Voici les quatre sujets en question.

La conciliation des enjeux de stockage du carbone avec l'exploitation de la forêt sera au centre des discussions. Le renouvellement forestier face au changement climatique et aux maladies qui fragilisent la forêt française également, sans compter les questions de moyens financiers et humains déployés pour gérer la forêt française avec, en toile de fond, le rôle de l'Office national des forêts (ONF).

Les travaux seront organisés comme ceux du Varenne de l'eau, avec des groupes de travail coprésidés par un parlementaire et une personne qualifiée qui orchestreront les réunions et la participation des parties prenantes. Les livrables prendront la forme de fiches synthétiques d'actions ou de recommandations.