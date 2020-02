Le Comité national stratégique de France Mobilités est lancé

Lundi 3 février, Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État chargé des Transports, a installé le Comité national stratégique de France Mobilités.

Pour rappel, la démarche France Mobilités, lancée en janvier 2018 par la ministre de la Transition écologique Élisabeth Borne, s'inscrit en « complément opérationnel » de la loi d'orientation des mobilités (LOM), promulguée le 26 décembre 2019. Cette démarche est ouverte à tous les acteurs de la mobilité (collectivités, entreprises, startups, associations, etc.). Son objectif est de soutenir les solutions innovantes de mobilité dans tous les territoires, afin de favoriser les alternatives à l'usage de la voiture individuelle. Elle permet d'aider au déploiement de solutions de mobilités du quotidien telles que le covoiturage, l'autopartage ou encore le transport à la demande dans des territoires qui ne bénéficient pas aujourd'hui d'offres de transport traditionnelles.

« Afin de poursuivre la diffusion de l'innovation au plus près des territoires et des acteurs de la mobilité », Jean-Baptiste Djebbari a lancé son Comité national stratégique. Il sera présidé par Marc Papinutti, directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère de la Transition écologique, et Jean-Marc Zulesi, député des Bouches-du-Rhône (La République en marche). La mission du Comité est de définir les orientations stratégiques de la démarche France Mobilités et de soutenir la mise en œuvre de son plan d'action, « en cohérence avec les politiques publiques territoriales portées par le Gouvernement (Action Cœur de Ville, Plan ruralité, Contrat de Transition écologique ou encore Économie sociale et solidaire…) ».