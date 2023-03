Lancement du Comité national du trait de côte

La secrétaire d'État chargée de l'Écologie, Bérangère Couillard, a lancé, mardi 14 mars, le Comité national du trait de côte (CNTC), présidé par Sophie Panonacle, députée de Gironde et membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Le comité sera chargé d'organiser une concertation « pour aboutir avec l'ensemble des acteurs du CNTC à des solutions de financement », selon Bérangère Couillard.

Cette concertation réunissant les 56 membres du CNTC (experts, élus, associations, etc.) durera un an et permettra, dans un premier temps, d'évaluer les besoins et, dans un second temps, de préparer une stratégie de financement pour la loi de finances 2025. Une enveloppe de 20 millions d'euros est d'ores et déjà engagée pour accompagner les collectivités en matière d'ingénierie et de cartographie des territoires à risque.

La loi Climat et résilience de 2021 a posé les premières bases d'un encadrement des collectivités locales exposées au recul du trait de côte. Celles-ci attendaient depuis une stratégie complète précisant les outils et ressources financières à leur disposition.

Les deux autres chantiers du CNTC porteront sur la révision de la Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (SNGITC), ainsi que celle du décret relatif aux communes concernées par l'adaptation à l'érosion du littoral, publié l'an dernier. Le recul du trait de côte touche à l'heure actuelle 20 % du littoral français et quelque 200 communes.