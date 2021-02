Lancement d'une commission d'enquête sur l'orpaillage illégal en Guyane

Face à un phénomène préoccupant implanté sur des surfaces toujours plus importantes, l'Assemblée national a lancé une commission d'enquête sur l'orpaillage illégal en Guyane. Présidée par Lénaïck Adam (LaREM, Guyane), cette commission d'enquête a été créée à l'initiative du groupe Gauche démocrate et républicaine (GDR), et a pour rapporteur Gabriel Serville (GDR, Guyane).

« Ces activités présentent de lourdes conséquences sanitaires, environnementales (pollution et contamination au mercure des cours d'eau par exemple), économiques et sociales. Leur caractère croissant interroge sur l'efficacité des mesures, notamment répressives, actuellement mises en œuvre », expliquent les membres de la commission. Ils comptent évaluer les différents dispositifs, en mettant l'accent sur le caractère transversal de cette problématique et en proposant, le cas échéant, des adaptations juridiques spécifiques à la Guyane.

La commission d'enquête commencera ses auditions publiques dans le courant du mois de mars. Son rapport devra être déposé au plus tard le 27 juillet 2021.