Lancement d'une enquête sur le forfait mobilités durables auprès des employeurs

Afin de suivre le déploiement du forfait mobilités durables, le Gouvernement et l'Ademe mettent en place un baromètre. Ce projet est piloté par l'incubateur de start-up Via ID et le cabinet de conseil Ekodev. Les employeurs sont invités à répondre à un questionnaire avant le 22 février prochain. Les résultats sont attendus pour le printemps. Ils serviront à mieux appréhender la connaissance du forfait mobilités durables et à identifier les leviers de généralisation.

Depuis mai 2020, ce forfait donne la possibilité aux employeurs de prendre en charge les frais de déplacement de leurs salariés sur leur trajet domicile-travail effectué avec des moyens alternatifs à la voiture individuelle : vélo, vélo à assistance électrique (VAE), covoiturage en tant que conducteur ou passager, scooter et trottinette électriques en free-floating ou personnelles, autopartage avec des véhicules électriques, hybrides ou hydrogène… Les versements sont exonérés d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans une limite de 500 euros par an et par salarié.