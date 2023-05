Bruno le Maire, ministre de l'Économie, et Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, annoncent, ce vendredi 26 mai, le lancement d'une mission sur l'assurabilité des risques climatiques. Celle-ci vise à élaborer un état des lieux et des recommandations sur l'évolution du système assurantiel français face aux enjeux posés par le dérèglement climatique, en métropole et dans les Outre-mers. Les coûts additionnels des événements climatiques, soit l'indemnisation des pertes matérielles, agricoles et d'exploitation, pourraient en effet s'élever à 70 milliards d'euros au cours des trois prochaines décennies.

En lien et avec l'appui de la direction générale du Trésor et de la Caisse centrale de réassurance, les trois experts de l'assurance et de l'adaptation au changement climatique, auquels a été confié cette mission, seront chargés d'analyser la pertinence des outils existants d'indemnisation et de prévention des risques climatiques, ainsi que le rôle du système assurantiel dans le cadre de l'adaptation au changement climatique.

Trois axes de travail ont été définis. Il s'agira tout d'abord d'établir les moyens d'assurer la soutenabilité du régime français d'indemnisation des catastrophes naturelles. La mission portera également sur le rôle du système assurantiel dans le financement de la prévention et de l'adaptation, son renforcement ainsi que son articulation avec les interventions publiques existantes. Le dernier axe consistera à analyser la contribution du cadre prudentiel et de la politique de souscription des assureurs à l'atténuation du changement climatique, ainsi que les recommandations afin d'accroître sa portée.

Une concertation auprès des acteurs concernés est notamment prévue : assureurs, réassureurs, organismes de recherche, élus et représentants de la société civile. Les recommandations seront formulées d'ici la fin de l'année 2023.