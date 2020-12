Aucun pays n'est à l'abri des effets du changement climatique sur la santé

« Aucun pays - qu'il soit riche ou pauvre - n'est à l'abri des effets du changement climatique sur la santé », alerte le cinquième rapport annuel publié, le 3 décembre, par la revue scientifique Lancet. Ce rapport, intitulé « Le compte à rebours du Lancet » (The Lancet Countdown on health and climate change), propose une évaluation indépendante des effets des changements climatiques sur la santé humaine. Il est réalisé en collaboration avec 35 institutions, dont l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et l'Université Collège de Londres.

Dans le contexte actuel sanitaire de la Covid-19 et à la veille des cinq ans de l'Accord de Paris sur le climat, les auteurs de cette édition 2020 insistent sur la convergence des crises sanitaire et climatique. Le rapport est le résultat d'une étude de plus de 40 indicateurs sur les liens entre la santé et le changement climatique. « À moins que des mesures urgentes ne soient prises, le changement climatique menacera de plus en plus la santé mondiale, », préviennent les chercheurs. Des petites îles aux grandes villes, ils alertent sur l'augmentation croissante de la mortalité liée à la chaleur, en soulignant les difficultés « à anticiper » les effets de la chaleur extrême et « à trouver des moyens efficaces de s'adapter ». Les décès liés à la chaleur chez les plus de 65 ans ont ainsi augmenté de 54 % lors des deux dernières décennies, pour atteindre 296 000 morts en 2018 au niveau mondial, précise le rapport. La vulnérabilité de la France aux effets de la chaleur sur la santé est « l'une des plus élevées au monde en 2018 », ajoutent notamment les chercheurs. Et de dénombrer, pour l'Hexagone, plus de 8 000 décès liés à la chaleur chez les plus de 65 ans. Le coût économique de cette mortalité représentait l'équivalent de 1,3 % du revenu national brut du pays.

Depuis le début des années 2000, 128 pays ont également connu une augmentation de l'exposition de leur population aux feux de forêt, liés à la chaleur et à la sécheresse. À la fin du siècle, le rapport ajoute que l'élévation du niveau des mers pourrait entraîner le déplacement de jusqu'à 565 millions de personnes, « les exposant à un large éventail de problèmes de santé ».

Seulement la moitié des pays étudiés par les chercheurs ont élaboré des plans nationaux faisant le lien entre la santé et le climat. Pour Maria Neira de l'OMS, les milliards investis dans le monde pour relancer l'économie représentent « une réelle opportunité pour harmoniser les réponses à la pandémie (de la Covid-19) et au changement climatique pour une triple victoire qui améliore la santé publique, crée une économie durable et protège l'environnement ». « Mais le temps presse », avertit-elle.